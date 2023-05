Rådet: Ha is i magen med sommardäcken

– Dubbdäck får användas om hela eller en del av vägbanan är belagd med is eller snö. Om kylan håller i sig, eller om man ska åka till en plats där man kan förvänta sig att det råder vinterväglag, begår man ingen förseelse genom att behålla dubbdäcken på efter den 15 april, säger Stjernvall på M Sverige (tidigare Motormännens riksförbund).

Till skillnad från höstens byte till vinterdäck finns ingen brytpunkt för vinterdäck utan dubb. Men det kan vara dumt att vänta ända in i kaklet med att byta till sommardäck.

Pendlande temperaturer

Kruxet är att våren har en tendens att bjuda på bakslag i form av snö och temperaturer under nollan, samtidigt som temperaturerna under dygnet kan befinna sig både under och över tre–fem plusgrader.