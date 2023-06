Räkna tid lika effektivt som att räkna kalorier

Att fasta under delar av dygnet eller vissa heldagar har blivit en populär metod för bland annat viktnedgång. För att ta reda på om det funkar lika bra som att räkna kalorier för den som vill bli av med några kilon har amerikanska forskare jämfört de olika metoderna.

Träffade dietist

Efter ett halvår fick fastarna äta under ytterligare två timmar per dygn och kalorigänget fick äta ytterligare kalorier per dygn. Detta för att likna en slags verklig situation där människor, enligt forskarna, oftast håller en striktare diet ett halvår för att sedan återgå till att äta mer som vanligt.