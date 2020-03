Reggaeartisten Bob Andy död

Reggaesångaren och låtskrivaren Bob Andy har gått bort vid 75 års ålder, efter en kortare tids sjukdom, skriver The Guardian.

Andy slog igenom i Jamaica på 1960-talet med låtar som "I've got to go back home" och "Too experienced", och skrev även låtar åt artister som Gregory Isaacs, Ken Boothe och Delroy Wilson.

Bob Andy fick sin största listframgång som ena halvan av duon Bob and Marcia med "Young, gifted and black" som tog sig in på en femteplats på Englandslistan 1970.

Andys låtskrivande kännetecknades av ett socialt patos och innehöll ofta kritiska rader om rådande maktstrukturer och kapitalism. År 2006 förärades han med en hedersmedalj av Jamaicas regering.