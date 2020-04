Region Skåne: "Håll i, håll ut"

Foto: Johan Nilsson/TT

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt lugn i Skåne jämfört med många andra regioner i Sverige.

Regiondirektören Alf Jönsson uppmanar samtidigt skåningar att fortsatt följa rekommendationerna för virusskydd.

Under Region Skånes presskonferens i Malmö säger regiondirektören Alf Jönsson att den lugna smittspridningen i området ska fortsätta att "puttra på". Samtidigt ser han en ökad risk för ökad smittspridning om människor inte fortsatt följer rekommendationerna om att hålla avstånd till varandra.

– Hjälp oss att göra vårt jobb genom att hålla i det här, säger Jönsson.

Han uppmanar också skåningar att söka vård om de behöver. Regionen har noterat att andra patientgrupper inte söker vård i samma grad som tidigare.

– Vi ser att hjärtinfarkterna har minskat väldigt mycket, säger Pia Lundholm, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under mars till mitten av april i år har 90 personer sökt för akut hjärtinfarkt. Under samma period i fjol var siffran 275 besök. Totalt gjordes 94 000 läkarbesök på regionens akutmottagningar under den här perioden 2019 – i år är antalet besök cirka 35 000, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

Antalet personer som vårdas på skånska sjukhus med konstaterad covid-19 uppgick på onsdagen till 72, varav 22 får intensivvård. Totalt har 56 personer som smittats med covid-19 avlidit. Antalet konstaterade fall uppgår till 566.