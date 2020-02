Rekordgammal brunn hittad i Tjeckien

Foto: Ingvar Karmhed/SvD-TT

Förra året hittades en mycket gammal träbrunn i västra Tjeckien. Nu har forskare kunnat visa att den är 7 276 år gammal, vilket gör brunnen till världens äldsta träkonstruktion.

Brunnen konstruerades under neolitikum, eller yngre stendåldern, av ek och hassel. Forskarna kan med så kallad dendrokronologi – alltså genom att studera årsringarna i virket – komma fram till att det fällts i två omgångar. Först under hösten 5259 före Kristus, alternativt under vintern 5259–5258, och sedan någon gång 5256–5255. Det gör brunnen 7 276 år gammal.

Upptäckten visar att människor under yngre stenåldern var skickliga hantverkare.

"Det är fascinerande att de första jordbrukarna, som bara hade verktyg av sten, ben, horn och trä, har kunnat bygga något med så stor precision", säger Michal Rybníček vid Mendeluniversitetet i Brno, i ett pressmeddelande.

Brunnen upptäcktes i samband med ett motorvägsbygge.