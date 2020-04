Roll i Scorseses nya film lottas ut

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro och. . . du? En liten roll i regissören Martin Scorseses kommande film "Killers of the flower moon", i vilken ovan nämnda skådespelare har huvudrollerna, lottas nu ut, skriver Entertainment Weekly.

Utlottningen är del i välgörenhetskampanjen "All in challenge", som samlar in donationer till välgörande ändamål i USA. I gengäld utlovas kändisrelaterade upplevelser i utbyte till en slumpmässigt vald donator.

– Om du någonsin undrat hur det är att jobba med den store Martin Scorsese är detta din chans, säger DiCaprio i ett videomeddelande.

Filmen bygger på David Granns bok "Killers of the flower moon: Olja, pengar, mord och FBI:s födelse". Den skildrar hur den nyligen grundade federala polismyndigheten FBI utreder ett flertal dödsfall bland Osagefolket i Oklahoma på 1920-talet.