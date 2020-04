Romanen "Middlesex" blir tv-serie

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Jeffrey Eugenides hyllade och prisbelönta bok "Middlesex" är på väg att bli tv-serie i regi av Sam Taylor-Johnson ("Fifty shades of Grey", "Nowhere boy"), skriver The Wrap.

"Middlesex", utgiven 2002, handlar om det intersexuella berättarjaget Cal Stephanides och tre generationer av hens grekisk-amerikanska familj som flydde till USA på 1920-talet.

Boken belönades med Pulitzerpriset i litteraturklassen 2003 och har sålts i över 4 miljoner exemplar.

Det är inte första gången någon försökt ge "Middlesex" liv som serie. I samband med att boken gavs ut började HBO arbeta på en tv-produktion som aldrig lämnade planeringsstadiet.