Roskildefestivalen slutsåld – på rekordtid

Foto: Malene Anthony Nielsen

Biljetterna till Roskildefestivalen är slutsålda på rekordtid, meddelar arrangören i ett pressmeddelande.

"Det är fantastiskt att vi ännu en gång kan meddela att festivalen är slutsåld och dessutom på rekordtid till 50-årsjubileet", kommenterar festivalens talesperson Christina Bilde.

1996 sålde biljetterna till musikfestivalen i Danmark slut den 29 april, vilket är det tidigare rekorddatumet.

Det är de 80 000 biljetterna för hela festivalen som är slut, men ännu finns ett begränsat antal endagsbiljetter att köpa.

På festivalen, som 2020 firar 50-årsjubileum, kommer artister som Kendrick Lamar, Taylor Swift, Tyler the Creator, Thom Yorke och Faith No More att uppträda.

Roskildefestivalen äger rum den 27 juni till den 4 juli.