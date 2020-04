"Run"-stjärnan fast i corona-limbo

Foto: Taylor Jewell

Foto: HBO Nordic

Foto: HBO Nordic

I HBO-serien ”Run” reser Domhnall Gleesons rollfigur med tåg genom hela USA – något han själv definitivt inte kan göra just nu. Coronaviruset gör att han sitter fast i hemstaden Dublin utan möjlighet att arbeta "på riktigt".

Pandemin har gjort att de flesta inspelningar världen över har skjutits upp eller ställts in. Under den ofrivilliga pausen ägnar sig Gleeson åt att jobba med projekt som han hoppas kan bli verklighet när allt är över.

– Det kommer ju att gå över, vi måste bara vänta, säger han till TT i telefon från hemmet och tillägger:

– Det konstiga är att samtidigt känns det lite spännande att vara med om det, för att en gång kunna se tillbaka och berätta om det.

Senast i "Star wars"

Senast vi såg honom på vita duken var som general Hux i ”Star wars: The rise of Skywalker”. Rollen i den mörka komedin ”Run” är något helt annorlunda.

Han spelar Billy, som i tonåren hade en relation med Ruby (Merritt Wever). När de skiljdes åt slöt de en pakt – om någon av dem en dag skickar sms:et ”Run” och den andre svarar ”Run” ska de omedelbart bege sig till Grand Central Station i New York för en tågresa som ska visa om de fortfarande är rätt för varandra. Det visar sig att de förföljs av Fiona, Billys före detta affärspartner och älskarinna.

"Viktigast är relationen"

Domhnall Gleeson gillar tv-dramer som är relationsbaserade, säger han.

– Även om det händer mycket här, är det viktigaste för mig relationen mellan Billy och Ruby och hur den utvecklas. Det blir mer dramatiskt i femte episoden och jag tycker vi har fått till ett slut som är tillfredsställande.

– Jag tycker det är oerhört frustrerande med serier som nödvändigtvis måste få säsong efter säsong efter säsong. Vi har ett rätt öppet slut.

Som ung gjorde Domhnall Gleeson en liknande resa som huvudpersonerna i ”Run” gör.

– Jag åkte från San Francisco till Chicago och därifrån till New York. Det var en av mitt livs häftigaste upplevelser. Sitta inomhus, se hur landskapet förändras, från ängar till berg till snö, träffa människor, ta en drink, sitta och läsa. Det var en resa jag aldrig kommer att glömma.

Byggde tåget i studio

Skådespelarna åkte inte själva genom USA under inspelningen av "Run". Produktionen lät bygga en tågvagn i en studio och filmade sedan exteriörer runt om i USA. Varje fönster hade sin kamera som spelade upp en bakgrund. Det är mycket realistiskt.

– Det ser verkligen fantastiskt ut, säger Gleeson.

Hans pappa Brendan Gleeson är efter roller i bland annat ”Harry Potter”-filmerna, ”Gangs of New York”, ”The guard”, ”Cavalry” och ”Mr Mercedes” en av Irlands mest kända och hyllade skådespelare. Just nu kan de inte ses, trots att de befinner sig i samma stad och trots att Irland enligt Domhnall Gleeson har det litet bättre än grannlandet England.

– Men han mår bra. Jag hörde honom på radion häromdan. Han ringde in till ett program för att påminna människor om att ta hand om varandra och om de lokala affärerna. Och så spelade han mandolin.

Gör gärna fler "Pelle Kanin"

Det var meningen att uppföljaren till den mycket framgångsrika barnfilmen ”Pelle Kanin” skulle haft premiär nu i vår, men den har nu senarelagts till 2021. Domhnall gör en av rösterna i filmen.

– Barn tycker verkligen om de här filmerna, och den glädje de visar gör att jag gärna skulle göra ännu en Pelle Kanin-film. Det finns inget finare än att höra barn skratta.

"Run" får premiär på HBO Nordic den 13 april.