Så förbereder sig krogar och caféer

Endast bordsservering tillåts från och med i dag på landets restauranger, barer och kaféer.

Så här förbereder sig branschen efter de nya reglerna.

På snabbmatkedjan McDonalds tas vissa bord nu ur bruk för att förhindra att gästerna sitter för nära.

Många av kedjans restauranger har redan bordsservering sedan innan, berättar presschefen Henrik Nerell för TT. Det går också att själv göra beställningen vid automater, i så kallade kiosker.

Men den som vill kan även i fortsättningen beställa i kassan, enligt Henrik Nerell.

– Ett fåtal gäster beställer i kassan och det kommer man få fortsätta göra. Då har vi golvdekaler som säkerställer att man håller avståndet.

Inte rädd för trängsel

TT: Det ändå bli ganska trångt vid kassorna. Hur ser ni på det?

– Jag är inte rädd för det. Det är färre människor i rörelse, och våra medarbetare kommer upplysa gästerna om att hålla avståndet, säger Henrik Nerell.

Liknande åtgärder med minskade antal sittplatser har vidtagits på snabbmatskedjan Burger King.

– På många restauranger har vi skapat markeringar på golven som ska hjälpa våra gäster att hålla avstånd när de ska beställa, säger Iwo Zakowski, presschef.

Den nya föreskriften från myndigheterna är aningen otydlig, tycker han.

– Otydlig då vi anser att man inte specificerar vad som är trängsel eller kö.

Trängsel inte problemet

Även på snabbmatskedjan Sibylla har man anpassat sig.

– Vi har tagit fram extra många menyer till varje bord och rensat bort hälften av borden för att få det luftigare i restaurangerna, säger Per Stenlund, tillförordnad vd.

Restriktionen kan dock tyckas vara lite märklig, när de flesta gästerna lyser med sin frånvaro, tycker han.

– Jag tolkar det som att syftet är att trängsel ska undvikas. Men den stora trängseln har redan försvunnit då de flesta restauranger har halverat försäljningen, så trängsel är nog inte problemet.

Trängsel är inte heller ett problem på McDonalds, där man redan märkt att fler kunder väljer take away, hemkörning eller drive through, i stället för att äta inne i restaurangerna.

– Stockholm är ju hårt drabbat av viruset och här ser vi också en större effekt, säger Henrik Nerell.

Digitala beställningar

Cafékedjan Espresso House ber kunderna att beställa digitalt för att minska trängseln.

– Vi kommer införa extra krav på avstånd mellan gäster i vår servering och mellan våra sittplatser och fortsätter uppmuntra digitala beställningar för både take away eller bordsservering, säger Robin Wilhelmsson, talesperson.

Hemkörning är fortsatt tillåtet, och Foodora som kör hem mat till kunder från restauranger runt om i Sverige, berättar för TT att deras verksamhet fortsätter som vanligt.

– Det går fortfarande bra att beställa hämtmat, och beslutet påverkar i första hand inte samarbetet vi har med restaurangerna, säger Mika Messa, marknadsföringsansvarig på Foodora.