Så försöker hotellen klara sig genom krisen

Hotellbranschen går på knäna. Rummen står tomma och personalen varslas. Nu tar man till alla upptänkliga åtgärder för att rädda vad som räddas kan.

Webbutvecklaren Carl, 31, huserar numera i ett deluxerum på ett hotell i centrala Göteborg.

Solen skiner in genom fönstret på Carls rum på femte våningen. Han har säng, soffa, kylskåp och skrivbord. Sedan Elite Hotels gick ut med erbjudandet om långtidsboende till reducerat pris behövde han bara några timmar för att bestämma sig.

– Det här är prefekt. Dessutom bidrar jag till människor som behöver pengar nu, säger han.

Carl har sålt sin bostadsrätt i Stockholm, bott omväxlande hos sina föräldrar och sin syster. Han var i Göteborg av en tillfällighet. När erbjudandet dök upp tog han chansen. Nu jobbar han från hotellrummet, tränar i hotellets gym och ser fram emot minst en månad på Västkusten.

Söka nya vägar

Carl är bara en av alla dem som kunnat ta del av de möjligheter som dyker upp när viruspandemin fått hotellbranschen att tvärnita. När gästerna avbokar och konferenserna ställs in måste hotellen söka nya vägar.

– Vi har drabbats extremt hårt av det här. Vi har varit tvungna att varsla nästan hälften av vår personal. Mitt i eländet satte vi oss ner och försökte komma på om vi kunde göra något med de tomma rummen som vi har, säger David Halldén, vd för Elite hotels.

En av tankarna blev att hyra ut rum på månadsbasis till ett billigt pris då det råder bostadsbrist. Och tillsammans med Blocket Bostad gick de ut med erbjudandet i förra veckan.

– Och gensvaret var långt, långt över förväntan. Redan under först dygnet kom det in nästan 400 förfrågningar och några flyttade in samma dag, säger David Halldén.

– Vårt syfte att göra det här är inte att tjäna pengar. Det är att hålla vår personal i arbete.

Hitta nya jobb

Andra kedjor som varslar gör vad de kan för att slussa medarbetare vidare, för kortare eller längre tid. Ett exempel är Nordic choice hotels.

– Vi försöker hjälpa våra anställda att hitta jobb så att de kan klara sig genom krisen, säger Harald Bjugstad-Holm, hållbarhetsdirektör inom kedjan.

Hotellkedjan har inlett ett samarbete med vårdföretaget Attendo som driver äldreboenden och hemtjänst.

– Vi ser det här som en temporär lösning och hoppas kunna ta tillbaka personalen när krisen är över, säger Harald Bjugstad-Holm.

Och Attendo tar emot personalen med öppna armar.

– Jag lider med hotellen och med deras anställda. Har vi en möjlighet att göra en insats och hjälpa personalen att tjäna sitt levebröd är det positivt både för dem och för oss. Deras insatser kommer att vara ovärderliga för att avlasta våra vårdpersonal, säger Attendos koncernchef Martin Tivéus.

– Det här är en klockren match med vår verksamhet. De är personer som är vana att bemöta människor på ett bra sätt. Det passar oss väldigt bra.

Attendo startar i Stockholm där behovet är som störst och tar hotell för hotell.

– Vi börjar att anställa folk direkt och är redo med snabbutbildningar via webben, säger Martin Tivéus.

Hyresfritt för vården

Flera andra hotellkedjor arbetar med liknande lösningar med privata bolag eller kommuner. Och några tar andra grepp.

Uthyrningsföretaget Guestit upplåter sina lägenheter i Stockholm hyresfritt till sjukvårdspersonal som behöver boende. Den enda kostanden är för städning och sänglinne.

Andra erbjuder rum till reducerat pris för dem som ska jobb hemifrån men inte kan sitta hemma. Eller för personer som behöver sitta i karantän.

Några har till och med varit i kontaktat sjukvården och erbjuder extra rum till sjukhusen eller sjukvårdspersonalen.

– När intäkterna försvinner så måste man vidta åtgärder som är utmanade. Vi måste göra det bästa av situationen, säger Harald Bjugstad-Holm.