Så många unga har fallit offer för skjutningar

Av alla som skjutits till döds i Sverige sedan 2016 har 48 personer varit under 20 år. Arkivbild Foto: Johan Nilsson/TT

Av alla som skjutits till döds i Sverige sedan 2016 har 48 personer varit under 20 år, rapporterar Sveriges Radios P3 Nyheter. Dessutom har 163 personer under 20 år skadats i skjutningar under samma period.