Lundin Petroleum höjer utdelningen

Foto: Erik Johansen/NTB/TT

Olje- och gasbolaget Lundin Petroleum föreslår en höjd utdelning till aktieägarna.

Dessutom höjs produktionsprognosen för de kommande åren.

Bolaget föreslår i samband med delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 en utdelning på 1:80 dollar per aktie, cirka 17 kronor. Det kan jämföras med en utdelning på 1:48 dollar för helåret 2018.

Utifrån ett ebitda-mått kunde också bolaget trumfa marknadens förväntningar. Fjärde kvartalet gav en vinst på 695 miljoner dollar medan analytiker hade förutspått 613 miljoner dollar enligt sammanställningen som bolaget Refinitiv gjort.

Lundin Petroleum skriver i rapporten att från och med 2021 räknar man med att höja produktionen med målsättningen att nå 200 000 fat om dagen.

Under senaste kvartalet uppgick produktionen till drygt 135 000 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet, en ökning från 82 000 samma period 2018.

Vd:n Alex Schneiter lyfter framför allt upp produktionen vid Johan Sverdrup-projektet:

"Den tidiga produktionsstarten för Johan Sverdrups första fas i oktober 2019 var en mycket viktig milstolpe för vår verksamhet och har lagt grunden för en hållbar och effektiv produktionstillväxt som kommer att sträcka sig långt in i nästa decennium. Produktionen från fältet har sedan dess ökat snabbt och överträffat förväntningarna", skriver han i rapporten.

Bolagets omsättning uppgick till 749 miljoner dollar, jämfört med 652 miljoner dollar ett år tidigare. Analytikernas förväntningar låg i sin tur på 712,8 miljoner dollar.

I samband med rapporten föreslår också styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy.