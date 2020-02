Sandler tecknar nytt avtal med Netflix

Foto: Jordan Strauss

Skådespelaren Adam Sandler plus strömningstjänsten Netflix är lika med sant – i fyra filmer till.

Sandler har sedan 2015 gjort filmerna "The ridiculous 6", "The do-over", "Sandy Wexler", "The week of", "Murder mystery" och kommande "Hubie halloween" exklusivt för Netflix.

Kritikerna har inte varit nådiga i sina utlåtanden om filmerna ovan. Skådespelaren är däremot alltjämt folkkär – i fjol var "Murder mystery" den mest sedda Netflixfilmen i USA, och sammanlagt har folk ägnat två miljarder timmar åt Sandlers filmer på tjänsten – vilket ligger till grund för det nya avtalet, skriver Variety.

Beskedet kommer samtidigt som Sandler syns i filmen "Uncut gems", i en roll som sällsynt nog unisont höjts till skyarna av professionella filmtyckare.