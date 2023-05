SD: Måste diskutera beväpnade vakter

– Jag tycker att det är skandalöst att en person som kan ha berövat en annan människas liv helt enkelt kan marschera iväg med hjälp av beväpnade kompisar, säger statsministern under en frågestund i riksdagen.

Möte på måndag

Pojken som fritogs under dramatiska former på torsdagen är enligt uppgift dömd för mord och har gängkopplingar. Fritagningen ska ha skett under vapenhot, precis som en tidigare fritagning i februari av en gängkriminell man i Norrköping.