Sean Paul gästar på Etzias låt

Foto: Jonas Ekströmer/TT

På fredag släpper Göteborgsbaserade sångerskan Etzia singeln "Let my spirit fly".

Gästar på singeln gör jamaicanske dancehallstjärnan Sean Paul, känd för hits som "Get busy", "Gimmie the light" och "No lie".

Låten spelades in i mars förra året i Kingston tillsammans med producenten Partillo hemma hos Paul.

Etzia har gjort en del framträdanden i Jamaica, och debutalbumet "Motivation" tog sig till en femteplats på jamaicanska Reggae Top 25-listan, uppger hennes skivbolag Rudeboy i ett pressmeddelande.