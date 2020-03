Sjón om en ung och glad nazist

Fakta

Född: 1962.

Namnet: Sjón betyder "synen" på isländska och är en pseudonym för Sigurjón Birgir Sigurdsson.

Familj: Fru som är operasångerska och två vuxna barn, en 27-årig dotter och en 20-årig son.

Bor: I Reykjavik, men arbetar oftast i en stuga på Islands sydkust.

Bakgrund: Var "gästartist" i Björks band Sugarcubes och uppträdda framför allt med en låt. En gång i New York satt Iggy Pop och David Bowie på läktaren, hans egna idoler. Blev Oscarsnominerad för låttexten till "I’ve seen it all" från Lars von Triers "Dancer in the dark".

Böcker: Debuterade 1979. På svenska finns ett tiotal titlar, däribland "Skugga-Baldur" för vilken Sjón fick Nordiska rådets litteraturpris.

Aktuell: Med "Rågblont hår, grå ögon" i översättning av John Swedenmark.

Om författarlivet: "Det är ett väldigt annorlunda liv mot vad jag förställde mig när jag började skriva poesi som 15-åring. Då fanns det bara en känd isländsk författare och det var Haldor Laxness. Vi trodde att man var tvungen att få Nobelpriset för att få resa. När jag pratar i skolor nu säger jag alltid: 'om du vill resa, börja skriv poesi'."