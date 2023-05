Smugglade in 47 människor – åtalas

En man åtalas för grov människosmuggling efter att ha fört in 47 medborgare till Sverige via Polenfärjan till Verköhamnen i Karlskrona. Arkivbild.

Under sex månaders tid misstänks mannen ha smugglat in 47 människor olovligt i Sverige via Polenfärjan till Verköhamnen i Karlskrona. Nu åtalas mannen för grov människosmuggling, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.