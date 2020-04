Snapchat går starkt i coronakrisen

Foto: Richard Drew/AP/TT

Företaget Snap, som ligger bakom appen Snapchat, visar upp starka siffror i coronakrisen.

Antalet dagliga aktiva användare steg med 20 procent till 229 miljoner under årets första kvartal, jämfört med samma period ett år tidigare. För fjärde kvartalet förra året var siffran 218 miljoner.

Företagets inkomster steg med 44 procent under första kvartalet till 462 miljoner dollar, motsvarande 4,7 miljarder kronor. Företaget drar främst in pengar genom annonsförsäljning. Högre omsättning under januari och februari kompenserade för ett tapp i mars, då annonsörer började strama åt sina utgifter.

– De här höga tillväxttalen i början av kvartalet speglar våra investeringar användarna, annonsprodukter och optimering, och ger oss självförtroende i vår förmåga att öka omsättningen under lång tid, säger Snaps affärschef Jeremi Gorman.

Han säger att företagets försäljningsavdelning kommer att skifta fokus och rikta in sig på företag inom spel, hemunderhållning och stapelvaror.

Snaps nettoförlust minskade något till 306 miljoner dollar (3 miljarder kronor), jämfört med 310 miljoner (3,1 miljarder kronor) året före.

Både omsättning och siffrorna för de dagliga användarna var bättre än vad analytikerna hade trott. Rapporten fick Snap att rusa uppemot 20 procent i efterhandeln i New York.