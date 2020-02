Soldater sätts in mot stormen Dennis

Foto: Ben Birchall/AP/TT

Stormen Dennis har slagit till mot Storbritannien med inställda flyg och nerblåsta träd. I Yorkshire har soldater satts in för att bygga barriärer mot väntade översvämningar.

De värst drabbade områdena kan vänta mellan upp emot 140 millimeter regn och orkanbyar på över 35 meter per sekund, enligt den brittiska vädertjänsten.

Sent på lördagseftermiddagen hade 28 översvämningsvarningar utfärdats för England, 20 för Skottland och två för Wales. Det innebär att översvämningar väntas, Ytterligare flera hundra varningar för möjliga översvämningar har utfärdats, rapporterar BBC.

Enligt prognoserna väntas lika mycket regn under lördagen och söndagen som normalt faller under en hel månad. Eftersom många områden är vattensjuka efter förra helgens översvämningar i samband med stormen Ciara varnar myndigheterna för att konsekvenserna den här helgen kan bli ännu värre.

Flera hundra flygningar har ställts in under helgen. Ett hundratal av dem är till och från flygplatsen Gatwick och ett 60-tal flygningar har ställts in på Heathrow. En del tågavgångar har ställts in och förseningar för andra befaras, på grund av risken för nerfallna träd.