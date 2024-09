"Sopdrottning" i centrum för historisk miljöskandal

En återvinningsanläggning nära Tumba i Stockholm där Think Pink hanterade avfall. Bild från 2020.

En återvinningsanläggning nära Tumba i Stockholm där Think Pink hanterade avfall. Bild från 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommuner där grovt miljöbrott misstänks i Think Pink-målet.

Kommuner där grovt miljöbrott misstänks i Think Pink-målet. Foto: Anders Humlebo/TT

Think Pinks vd och grundare, känd som Bella Nilsson eller "Queen of trash", nekar till alla anklagelser om brott, uppger Tibbling.

Bolaget grundades 2012 under ett annan namn av Bella Nilsson och hennes dåvarande make Thomas Nilsson. Under den senare delen av 2010-talet nådde avfallshanteringsföretaget stora framgångar. Mellan 2017 och 2019 listades Think Pink bland Dagens industris "Gaseller", där Sveriges snabbast växande bolag återfinns.