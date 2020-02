"Sopranos"-skådespelare gör podd om serien

Foto: Anthony Neste/HBO/AP

Den hyllade tv-serien "The Sopranos" må ha sänt sitt sista avsnitt 2007, men i vår får alla fans en anledning att återvända till New Jersey-maffians värld då podcasten "Talking Sopranos" lanseras i april.

Det är skådespelarna Michael Imperioli och Steve Schirripa, som spelade Christopher Moltisanti och Bobby "Bacala" Baccalieri i serien, som står bakom podden.

I "Talking Sopranos" kommer duon att gå igenom "The Sopranos" avsnitt för avsnitt och dela med sig av bakom kulisserna-berättelser längs vägen. Dessutom kommer andra skådespelare, manusförfattare, producenter och övrigt folk som var involverade i serien att gästa, och lyssnarna kommer att kunna skicka in frågor till programledarna, skriver Deadline.

Podcasten är inte den enda "Sopranos"-relaterade produktionen som har premiär i år. I september släpps filmen "The many saints of Newark", skriven och producerad av "The Sopranos"-skaparen David Chase.

Filmen utspelar sig några decennier före serien och handlar bland annat om en ung Tony Soprano, spelad av Michael Gandolfini som är son till James Gandolfini – som gjorde Tony Soprano till en av 00-talets mest ikoniska tv-figurer.