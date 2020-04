Soulstjärnan Bill Withers död

Foto: Reed Saxon/AP/TT

Den amerikanske soulartisten Bill Withers har gått bort, skriver The Guardian.

Withers, som föddes i USA 1938, fick sitt genombrott som artist med debutalbumet "Just as I am" 1971. Albumets största hit blev låten "Ain't no sunshine", för vilken Bill Withers tilldelades sin första Grammy.

Under karriären som följde släppte han ytterligare åtta album, sitt sista 1985, och ett flertal hitlåtar, däribland "Lovely day" och "Lean on me". Han belönades sammanlagt med tre Grammys och blev år 2015 invald i Rock and Roll Hall of Fame.

Enligt ett uttalande från artistens familj avled han till följd av hjärtproblem.

Bill Withers blev 81 år gammal.