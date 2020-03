Spår arbetslöshet på tio procent

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

De kraftiga varslen kan få arbetslösheten att stiga till tio procent, spår Danske Bank i sin konjunkturprognos.

Banken räknar även med att Sveriges BNP totalt sett faller med fem procent under det första halvåret.

Hur djup blir den här krisen? Det frågar sig Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.

– Precis som många andra brottas vi med den frågeställningen. Vårt budskap är att siffrorna kommer att se riktigt illa ut. Man bör ställa in sig på att det först blir en snabb studs nedåt, men även en snabb studs tillbaka uppåt så småningom.

Stigande arbetslöshet

Han konstaterar att varslen har stigit i en extremt snabb takt, snabbare än vi någonsin sett tidigare under andra kriser. Arbetslösheten, spår banken, kommer att stiga till tio procent mot slutet av året.

– Men det beror på i vilken utsträckning drabbade företag klarar sig, eller rättare sagt hur deras anställda klarar sig.

Danske Bank räknar även med att BNP faller med en procent det här kvartalet. Men den stora stöten kommer under andra kvartalet när den lägre försäljningen slår fullt igenom.

– Då räknar vi med ungefär fyra procents fall. Det innebär att BNP totalt sett går ner med fem procent under det första halvåret.

Ökade varsel

I Danmark har banken undersökt hushållens transaktioner som har visat på drastiska förändringar i konsumtionsmönster, och en 15 procents minskning.

– Från den 10 mars och framåt har man sett det här förändrade beteendemönstret. Mycket av det som sker där går att översätta till Sverige.

Men inom en snar framtid tror Michael Grahn att den värsta krisen blåser över.

– Vi bör se en återhämtning under andra halvan av april och in i maj. Under det andra halvåret är förhoppningsvis stimulanserna på plats och krisen har dämpats.

Stimulanser kan dämpa

Det finns med andra ord goda förutsättningar för en återhämtning, menar han.

Exakt hur stark återhämtningen blir beror på hur väl regeringens, finansinspektionens och Riksbankens stimulanser och stödpaket faller ut, och om de lyckas ge krisdrabbade företag andrum.

– Överallt finns överbryggningspolitik i form av korttidspermitteringar, reducerade arbetsgivaravgifter och uppskjutna skattebetalningar. Vi hoppas att det som sjösätts nu ska få den här snabba uppgången att dämpas.