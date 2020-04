Sparekonomerna: Sluta inte att amortera

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har du funderat på att bunkra presentkort, sluta amortera eller göra ett klipp på börsen? Då höjer sparekonomerna ett varningens finger. Här är de ekonomiska misstagen du ska undvika under coronakrisen.

1. Gör inga drastiska val för sparandet

– När man känner panik, så gör man kanske inte så genomtänkta val. Men sitt still i båten och paniksälj inte dina fonder. Då riskerar du att missa rekylen när fonderna går upp igen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordet.

Hon får medhåll av Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.

– Att sitta still i båten är den bästa strategin för i stort sätt alla. Vi gör sämre affärer under stora händelser, så tänk långsiktigt. Om du månadssparar ska du fortsätta att göra det. När det gäller ditt sparande, ska du redan ha gjort dina val. De besluten ska inte tas under en brinnande kris, säger Landeborn.

2. Köp inte bostad innan du sålt

– Köper man en bostad nu, så köper man på en bostadsmarknad som ännu inte har påverkats nämnvärt av coronakrisen. Men om man sedan ska sälja, så riskerar man att sälja på en marknad som påverkats eftersom förändringen kan komma ganska snabbt. Det är bra att ha kalkylen klar och veta vad man har att röra sig med. Då kanske man får ta att bo med släkt eller vänner under en övergångsperiod, säger Frida Bratt.

Maria Landeborn ser också fördelar med att sälja sin bostad innan man köper en ny.

– Det är bra att fundera ett extra varv kring bostadsförsäljningen. Det är inte lika lättsålt som det var för några månader sedan. Utbudet av bostadsrätter är högt och priserna har gått ner de senaste sex veckorna. De kan gå ner mer. Man ska fundera på att sälja först, men sätt tillträde till sex månader så att det finns ordentlig tid att hitta något nytt, säger Landeborn

3. Sluta inte amortera

– Trots att du kan slippa, bör du fortsätta att amortera. Du ökar din egen säkerhet genom att betala av lånet på din bostad eftersom du får en lägre belåningsgrad, säger Maria Landeborn.

Hon tycker att det är bra att möjligheten att sluta amortera finns, men bara bör utnyttjas av den som inte har en buffert eller blivit av med jobbet. Hon får medhåll av Frida Bratt.

– Väljer man att sluta betala av ditt lån måste man ha en plan. En idé kan vara att lägga pengarna på en buffert eller på ett sparkonto, de ska inte spenderas, säger Bratt.

TT: Kan man ta amorteringspengarna och investera i fonder?

– Det behöver inte alls vara fel, men då måste man redan ha en buffert och en belåningsgrad som inte är så hög. Sedan beror det också på hur den övriga ekonomin ser ut, säger Frida Bratt.

4. Bunkra inte presentkort

– Jag tycker att man ska vara lite försiktig med att köpa på sig eller ge bort presentkort. Du vet inte vad som kommer hända med affären som du köper det av, om några månader kan de ha gått i konkurs, så det kan vara bättre att ge bort kontanter i stället, säger Maria Landeborn.

– Köper man ett presentkort, så har man betalat för en vara eller tjänst innan man fått den. Går verksamheten i konkurs så hamnar man som kund långt bak i kön över fordringsägare. Du får nog inte tillbaka dina pengar. Man kan absolut köpa presentkort för att stödja olika verksamheter, men man ska också vara medveten om risken, säger Frida Bratt.

5. Sluta inte konsumera och betala med kreditkort

– Även om man ska vara försiktig med presentkort och liknande är det viktigt att vi fortfarande stöttar lokala kedjor, butiker och affärer. Det finns en ökad risk för att de inte finns kvar när det här är över. Om man har råd, hjälp till att stötta genom att köpa en lunch ute och shoppa kläder inför sommaren. Vi måste se till att hålla hjulet snurrande, säger Maria Landeborn.

– Det är många som går i konkurs, så glöm inte att stötta de spelare som du vill ha kvar, säger Frida Bratt.

Hon vill också påminna om att det finns fördelar med att betala med kreditkort.

– Det finns en ökad risk med aktörerna på marknaden nu, då finns det en extra säkerhet med kortbetalningar. Då kan du ställa krav på ett helt annat sätt än om du betalar med kontanter, säger Bratt.