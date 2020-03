Stigande oro i svensk filmbransch

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Inställda eller uppskjutna svenska filminspelningar är troliga konsekvenser i spåren av coronaviruset.

På Film i Väst i Trollhättan har ännu ingen filmproduktion ställts in eller skjutits upp till följd av smittspridningen av coronaviruset. Ulrika Grönérus, pressansvarig på Film i Väst, berättar att arbetet i dagsläget löper på som vanligt.

– För de produktioner som ännu inte har påbörjats och som befinner sig i förproduktion är hållningen att arbeta som vanligt och se till att vara hemma när man är sjuk. Vi följer de allmänna råden och vi har pausat alla resor och större sammankomster.

Men läget kan komma att förändras snabbt och de flesta av Film i Västs produktioner befinner sig i ett avvaktande stadium, där ledningen följer utvecklingen noggrant dag för dag.

Tufft för inspelningar utomlands

En av de filmer som Film i Väst för tillfället arbetar med är Ruben Östlunds storproduktion "Triangle of sadness". Inspelningarna pågår för fullt och enligt den information som Ulrika Grönérus har finns i nuläget inga andra planer.

– Men de ska ju utomlands och spela in så vi får se. I morgon kanske jag har ett helt annat svar att ge, säger hon.

Svenska Filminstitutet håller noggrann koll på utvecklingen i svensk filmbransch. Som det ser ut just nu är situationen svårast för svenska produktioner som spelas in utomlands, men framöver kan även filmer som spelas in i Sverige drabbas.

– Vi har en tät dialog med branschen för att bilda oss en uppfattning om de mest akuta lägena där vi på olika sätt kan behöva underlätta. I morse hade jag ett möte med olika aktörer och vi gör en kartläggning för att se hur det ser ut. Vi håller på att skapa oss en bild, säger Kristina Colliander, chef för filmstöd på Svenska Filminstitutet.

Allvarligt läge

Svenska Filminstitutet gick i fredags ut med ett branschmeddelande med budskapet att svensk filmindustri står inför stora prövningar med snabba negativa effekter som följd. I samband med det gick de ut med fyra särskilda åtgärder för svensk filmbransch, däribland att ta bort återbetalningskravet för projekt som inte har kunnat färdigställas.

Kristina Colliander beskriver läget som allvarligt.

– Vare sig man producerar film eller något annat är det allvarligt när man inte kan göra saker enligt plan. I vår bransch står stora pengar på spel, det finns många frilansare och enskilda firmor som blir väldigt utsatta när filmer måste avbrytas och så vidare – där finns det mycket oro.