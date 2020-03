Stjärnryttaren: Viktigast att få bukt med viruset

Foto: Hanna Franz n/TT

Besök i Mexico City och Miami Beach fanns med i Malin Baryard Johnssons tävlingskalender.

Av det blir det inget.

Men det är smällar stjärnryttaren tar med stort lugn.

Henrik von Eckermann höll på att lasta ut hästarna ur transportbilen när arrangörerna för tävlingarna i 's-Hertogenbosch ställde in på torsdagskvällen. Landslagsryttaren fick därmed inte chansen att försvara förra årets seger i Rolex grand slam.

Han och alla andra – bland dem landslagskollegan Peder Fredricson och dressyrryttaren Natalie Oldfors – fick packa ihop och åka hem.

Nästan samtidigt kom beskedet att de tre kommande deltävlingarna i Global Champions Tour – i Mexico City, Miami Beach och Shanghai – skjuts på framtiden på grund av coronaviruset.

"Hälsan och välbefinnandet hos våra fans, intressenter och vår personal är av yttersta vikt i dessa tider, som saknar motstycke, och som påverkar event över hela världen", skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

"Väl väntat mig det här"

Malin Baryard Johnsson var anmäld till tävlingarna i Mexiko och Florida, en tänkt säsongstart utomhus i tuff internationell konkurrens för henne och mästerskapshästen Indiana. Även Peder Fredricson hade planerat att göra tävlingarna i Mexico City och Miami Beach.

Nu får de stanna hemma.

– Jag hade väl väntat mig det här, så som det har blivit, säger Baryard Johnsson.

Troligen kommer ytterligare en rad internationella hopptävlingar långt in i april och kanske i maj att ställas in. Världscupfinalen i Las Vegas i mitten av april ställdes in på fredagen. GCT-tävlingarna i Madrid, Hamburg och S:t Tropez, samtliga i maj, kan vara i fara.

– Det lär nog bli så. Samtidigt är det som det är. Två, tre, fyra inställda tävlingar hit eller dit. Det är väl det minsta problemet. Det viktigaste nu är att få bukt med viruset. Med hela ekonomin och allting. Det är det större perspektivet, med alla som drabbas.

OS? Vänta och se

– Jag kan fortfarande hålla i gång och träna, säger Baryard Johnsson.

TT: Men som elitryttare är ni också egna företagare och förlorar intäkter, eller hur?

– Så är det, så klart. Samtidigt, om jag sitter här på gården, kostar det inte så mycket. Då står bilarna stilla.

OS i Tokyo är Baryard Johnssons stora sportsliga mål i år.

TT: Tror du att OS blir av?

– Jag har ingen aning. Man får tro att det blir av så länge de inte säger något annat. Man får ta en dag, en vecka i taget och se hur det blir, säger hon.