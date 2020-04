Stjärnspäckad säsong i "Ex on the beach"

Foto: Dplay

Det har blivit dags för ett nytt gäng dramasugna singlar att möta sin ex på stranden. Den åttonde säsongen av reality-serien utspelar sig i Brasilien och har dessutom fått ett nytt namn: "Celebrity ex on the beach".

Enligt ett pressmeddelande är programmet späckat med "reality-världens största och härligaste stjärnor" och bland deltagarna märks flera av tidigare säsongers profiler, samt deltagare från "Paradise Hotel" och "Love Island".

"Celebrity ex on the beach" spelades in hösten 2019 och får premiär på Dplay den 23 april.

Medverkar gör: Josephine Qvist, 27, Örebro, Adrijano ”Adde” Mijanovic, 27, Stockholm, Gabriella Andersson, 25, Norrköping, Alex D’Rosso, 29, Stockholm, Nina Glimsell, 25, Göteborg, Haidar Juma, 26, Stockholm, Elin Skog, 23, Karlskoga, Arvid Stenbäcken, 27, Göteborg, Sara Bolay, 28, Dubai/Uppsala, Dennis Mlivic, 21, Helsingborg/Kroatien, Emma Hellström, 26, Stockholm, Lisa Jönsson, 25, Jönköping, Alexandra Nord, 28, Stockholm, Anna-Lisa Herascu, 24, Olofström/Stockholm, Adrian Montin, 28, Göteborg, Marc Stenbäck, 26, Malmö, Monalisa Skinnari, 24, Stockholm, Ida Asperud, 21, Linköping, William Afsenius, 23, Göteborg, Bettina Buchanan, 24, Stockholm, Pierre Louis, 26, Falkenberg/Oslo, Julia Markham, 24, Stockholm, Dennis Kvist, 28, Malmö.