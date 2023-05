Strider i Sudan – fruktan för inbördeskrig

Rök stiger över Sudans huvudstad Khartum där strider pågått under lördagen.

Rök stiger över Sudans huvudstad Khartum där strider pågått under lördagen. Foto: Marwan Ali/AP/TT

Tunga strider mellan landets två rivaliserande militärmakter bröt ut på lördagsmorgonen och trappades upp under dagen.

Flygplan beskjutet

Under den senaste tiden har spänningen stigit i det stora afrikanska landet sedan armén kritiserat att RSF etablerat militär närvaro på fler platser i landet.

I uttalandet nämndes inget om att någon människa skulle ha kommit till skada men alla saudiska plan som flög över Sudan på lördagen omdirigerades och samtliga flighter till och från Sudan ställdes in. Flighter från andra länder har också ställts in under dagen.