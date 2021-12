Barnspel

Familjespel

Frågespel

0-100 Familj

Utgivare: M.I.G.

Ålder: 6+.

Antal spelare: 2–6 eller i lag.

Spelidé: Svaret är ett tal mellan 0 och 100. En spelomgång innehåller 21 frågor och därefter räknar man samman sina poäng. Lägst poängsumma vinner.

Komma igång-tid: Cirka 7 minuter.

Speltid: 30–60 minuter.

Kommentar: Ett annorlunda frågespel, som även kan spelas på distans. På grund av sjukdom spelade vi med en annan familj via Facetime och det funkade fantastiskt bra. Tack vare det enkla upplägget passar det alla åldrar. Stort plus för att frågorna verkligen är up to date.

Vi som spelade: Pelle, 56, ­Susanne, 54, Denise, 21, Yvonne, 54, Sture, 54, Emile, 23, Belissa, 21, och Benjamin, 20 år.