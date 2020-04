Taylor Swift: Inga fler konserter i år

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Den som vill se Taylor Swift live får vänta. Stjärnan ställer in alla planerade konserter under hela 2020, och kommer tidigast sjung inför publik 2021.

"Jag är så ledsen att jag inte får se er under konserter i år men jag vet att det här är rätt beslut. Snälla, snälla håll er friska och i säkerhet", skriver Swift på Twitter.

30-åringen ställde redan förra månaden in sommarens konserter i Europa, flera av dem på festivaler som helt ställdes in. Nu har alltså även konserterna i USA och Brasilien under sensommaren blåsts av, för att i stället genomföras någon gång under nästa år.

Den som vill se Swift sjunga tidigare än så kan däremot se fram emot det liveströmmade evenemanget "One world: Together at home" under natten mot söndag svensk tid, där hon är en av de deltagande stjärnorna.