Tegnell om hyllningarna: En absurd värld

Foto: Adam Ihse / TT

En byst av Anders Tegnell – ihopkokad av tvål. Konstverket är en av de senaste hyllningarna till Sveriges statsepidemiolog. Mannen i centrum är skeptisk till uppmärksamheten.

"All makt åt Tegnell vår befriare". Slagorden, tagna från "Bröderna Lejonhjärta" men modifierade, kan fås tryckta på t-tröja, tygkasse eller tjocktröja via olika internetbutiker. Men en del har inte nöjt sig med en pryl eller plansch med ett porträtt av Tegnell och texten "Tvätta händerna" eller "Tegnell for president", utan har tagit det ett steg längre.

En man har tatuerat in statsepidemiologens ansikte, och nu finns Tegnell även som konstverk – i form av en tvålbyst, vilket SVT Väst rapporterat om.

– Jag har svårt att uppleva det som smickrande. Det känns bara för konstigt, säger Anders Tegnell om hyllningarna till TT.

– Vi lever i en absurd värld på många sätt. Både för mig personligen och för världen som helhet. För ett halvår sedan hade väl ingen trott att vi skulle leva i en värld där man stänger gränser eller tvingar folk att ha på sig ansiktsmasker eller annat.

Men hyllningarna kan också för något gott med sig ändå, tror Tegnell.

– Den möjligen positiva aspekten är att det visar hur hög trovärdighet myndigheten har. Det är väldigt viktigt för det ger oss möjlighet att få den strategi vi har på plats att fungera på det fantastiska sätt som den har fungerat.