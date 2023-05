Terrorns mål: fotbollsfansen på EM

Spelade tv-spel

Under rättegången har han dock tigit hela tiden och mestadels utnyttjat sin rätt att inte ens behöva närvara i salen.

"Dö som martyr"

Att terroristerna valde att slå till mot Bryssel den 22 mars 2016 i stället för att vänta till EM i Frankrike har främst förklarats med rädslan för att åka fast, efter gripandet av Salah Abdeslam den 18 mars. Han ingick i samma cell från terrorrörelsen IS, men var efterspanad i hela Europa efter dåden i Paris den 13 november 2015.

Klart i juni?

Under onsdagen motiverade flera av de åtalade sina handlingar med anledning av det de upplevt under sitt krigande med IS i Syrien.