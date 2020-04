"The last of us part II" skjuts upp igen

Foto: Sony/TT

Sonys stortitel "The last of us part II" kommer inte att släppas den 29 maj som tänkt, meddelar den japanska teknikjätten via Twitter.

Zombiespelet skjuts upp på obestämd framtid, liksom VR-titeln "Marvel's Iron man".

"De goda nyheterna är att vi nästan är klara med utvecklingen av 'The last of us part II'. Vi är mitt upp i att fixa de sista buggarna", skriver utvecklaren Naughty Dog på Twitter.

Sony hänvisar till att den globala krisen förhindrar dem logistiskt från att erbjuda spelarna den upplevelse de förtjänar. Naughty Dog säger att coronakrisen gör det omöjligt att låta alla spelare världen över ta del av spelet samtidigt.

"The last of us part II" skulle egentligen ha släppts i februari.