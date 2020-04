The Met arrangerar direktsänd operagala

Foto: AP/TT

The Metropolitan Opera – eller The Met – i New York må ha ställt in återstoden av vårsäsongen, men det hindrar inte den prestigefyllda institutionen från att bjuda på musik ändå.

Den 25 april ordnar The Met sin "At home gala", en direktsänd konsert med över 40 deltagare som exempelvis Polarpristagaren Anna Netrebko, tenoren Jonas Kaufmann och sopranen Renée Fleming, som alla uppträder i sina hem, skriver The New York Times.

Peter Gelb, chef för operakompaniet på The Met, utlovar en tillställning med en "hemsnickrad" känsla.

Det har tidigare rapporterats att stängningen av USA:s största scenkonstinstitution innebär ett väntat inkomsttapp på motsvarande 621 miljoner kronor. Men den direktsända galan arrangeras inte i insamlingssyfte, enligt Gelb, utan snarare för att tjäna som en påminnelse om New York-operans existens.

Vad som händer därefter är ovisst, säger Gelb.

– Vi hoppas på att The Met kan öppna igen i september. Men det blir uppenbarligen allt mer tveksamt att det blir så ju längre tiden går. Publiken kommer inte att vilja återvända till de stora scenerna innan den vet att det är helt säkert att göra så.