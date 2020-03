Foto: Amy Harris/Invision/AP/TT

R'n'b-stjärnan The Weeknd kommer till Sverige i höst. Den 4 november kommer kanadensaren till Stockholm och Globen, för ett stopp under världsturnén "The after hours tour".

Turnén kommer att bjuda på en toppmodern produktion och en av de mest innovativa scenkonstruktionerna någonsin, lovar arrangören Live Nation.

The Weeknd, eller Abel Tesfaye som han egentligen heter, har radat upp listettor de senaste åren. Inte mindre än fyra av dem, "The hills", "Can´t feel my face", "Starboy" och "Heartless" har toppat Billboard-listan. Den 20 mars släpps hans nya album "After hours".

Biljetter till konserten i Globen släpps den 16 mars.