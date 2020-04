Trots farhågor – vitare påsk för svensken

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Det blev färre påsksnapsar i Sverige i år. Preliminära siffror från Systembolaget visar att alkoholkonsumtionen runt om i landet gick ner med tre procent jämfört med i fjol, skriver DN.

– Inköpen under påskveckan hamnade på 13,7 miljoner liter alkoholhaltig dryck, 3 procent lägre än inköpen på Systembolaget under påskveckan 2019, 14,1 miljoner liter, säger systembolagets vd Magdalena Gerger i en intervju med tidningen.

Den relativt vita påsken är ett trendbrott från mars månad, då systembolaget rapporterade en försäljningsökning med tio procent.

Systembolaget uppger även att påskfirarna följde Folkhälsomyndighetens råd om social distans i butikerna.

– Vi ville se att kunderna kom in tidigare under veckan inför påskhelgen, och att de anlände tidigare under dagen. Så blev det också, säger Greger.