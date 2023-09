Tuffare regler slår hårt mot Airbnb i New York

Staden New Yorks styre inför hårda regler för korttidsuthyrning av lägenheter via plattformar som Airbnb. Arkivbild.

Redan 2015 försökte myndigheterna i New York att införa begränsningar för Airbnb - vilket ledde till demonstrationer. Bild från en demonstration utanför New Yorks stadshus.

Konrad Bicher, som kallar sig själv för "The wolf of Airbnb", kan dömas till 42 års fängelse för att ha lurar hyresvärdar på Manhattan på stora summor.

Att hyra en lägenhet under några dagars semester i "Det stora äpplet" för att känna sig som en äkta New York-bo blir betydligt svårare i framtiden.

Detta efter att miljonstadens styre, under ledning av borgmästare Eric Adams, infört betydligt hårdare regler för att sätta stopp för den stora mängden korttidsuthyrningar via plattformar som Airbnb.

Uthyrningar under 30 dagar tillåts nu endast om lägenhetens ägare har registrerats och godkänts som värd av New Yorks stad. Dessutom måste värden vara fysiskt närvarande i hemmet under hela hyrestiden – och boendet får bara hyras ut till högst två personer åt gången, enligt AP.