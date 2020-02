Tusentals utan ström efter stormen

Foto: Johan Nilsson/TT

Tusentals är fortfarande utan ström efter den storm som dragit fram över Sverige under kvällen och natten.

Stormen har kulminerat men Västra Götaland kan drabbas av översvämningar efter de kraftiga regnen.

Träd föll över vägar, broar stängdes av och flyg och tåg stängdes in under stormen som slog mot Sverige i söndags kväll och under natten till måndag.

Runt 16 000 kunder är fortfarande strömlösa i södra halvan av Sverige efter stormens framfart och de senaste 24 timmarna har Eon hjälpt närmre 36 000 strömlösa kunder och Ellevio runt 9 000.

Nedblåsta träd

Stormen fällde träd och orsakade översvämningar och trafikolyckor och buss- och tågtrafiken påverkas fortfarande. Kulmen nåddes runt midnatt, natten till söndag och nu väntar något lugnare väder.

– Det blir blåsigt under dagen men inte som i går, det är inte så mycket vindvarningar förutom kulingar till havs, säger Lars Knutsson, vid SMHI.

– Vi har plockat bort den ena varningen efter den andra och nedgraderat klass 2-varningar.

Varning för högt vatten

Framför allt Bohuslän och Skåne får fortsatt hårda vindar, om än inte lika kraftiga som under söndagen. Däremot varnar SMHI för höga vattenflöden i stormens spår.

– Det kom ju rätt mycket regn i Västra Götaland i går så våra hydrologer utfärdade en varning som ligger kvar. Den gäller höga flöden i en del vattendrag, men det är klass 1-varningar, säger Knutsson.

Det varnas också för högt vattenstånd i Norra Kvarken, Bottenviken, Skagerrak och Kattegatt, och de varningarna kommer att ligga kvar ett tag under måndagen.

– Sedan har vi fjällvädersvarningar i Jämtlandsfjällen men det är ju lite vardagsmat så här års.

Flera broar stängdes under söndagen, bland annat Öresundsbron. Den har öppnat igen, men vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Emma Gyllestad/TT

Anna Hansson/TT