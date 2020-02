Två nya Jenner-tvillingar är här

Foto: Jessica Gow/TT

Realityshowen "Keeping up with the Kardashians" har gjort familjen Kardashian-Jenner till en av vår tids mest kända. Och nu har klanen Jenner vuxit – Brandon Jenner och hans fru Cayley Stoker har välkomnat tvillingpojkar. De heter Bo och Sam Stoker Jenner, har den stolta farmodern Linda Thompson skrivit på Instagram, meddelar People.

På ett Sverigebesök i höstas sa singer-songwritern Brandon Jenner att han ofta möts av förutfattade meningar och att han har kämpat mycket med kärlek, avundsjuka och en medfödd känsla av osäkerhet. Tvillingarnas födsel såg han dock verkligen fram emot.

– Jag är så lycklig, sa han till TT då.