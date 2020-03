Undergångslåten som fått nytt uppsving

Foto: Jonas Ekströmer/ TT

"It's the end of the world as we know it". Den gamla REM-hiten från 1987 har fått en ny innebörd – och ett nytt uppsving. Den klättrar sedan ett par dagar på Itunes 100-topplista, och ligger för närvarande på plats 55. Som jämförelse hamnade den apokalyptiskt laddade låten som högst på plats 69 på Billboard-listan när den först släpptes.

Sångaren och textförfattaren Michael Stipe har sagt i tidigare intervjuer att "It's the end of the world as we know it (And I feel fine)" ursprungligen refererade till miljöförstöring, kalla kriget, Iran-Contras-affären och tv-evangelister.