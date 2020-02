Uppgifter: Rasande Trump skällde ut Johnson

Foto: Francisco Seco/AP/TT

Donald Trump var rosenrasande, med ett språkbruk så grovt att de som hörde konversationen blev förstummade. Så beskriver The Financial Times och CNN telefonsamtalet mellan USA:s president och Storbritanniens premiärminister nyligen.

Samtalet kom till med anledning av att Storbritannien, mot USA:s vilja, delvis tagit den kinesiska telekomjätten Huawei till nåder inför utbyggnaden av 5G-nät.

Officiellt har USA uttryckt besvikelse över beslutet, och kallar Huawei ett säkerhetshot med tanke på bolagets nära band till Kinas regim.

Men enligt The Financial Times (FT) är Trump uppenbarligen extremt arg på den brittiske ledaren Boris Johnson. Tidningens källor beskriver presidentens raseri under samtalet som "apoplektiskt", alltså som om han var på väg att få en stroke.

FT har också rapporterat att Storbritannien tycker det är synd att USA inte kunnat erbjuda något alternativ till den kinesiska kompetensen inom telekom. USA:s justitieminister Willam Barr sade i veckan att för att flytta fram positionerna på området borde landet och dess allierade överväga att investera i exempelvis Ericsson eller Nokia.