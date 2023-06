Uppmaning i Kanada: Bär munskydd

Över Grönland

Betydligt värre är läget i delar av östra USA dit röken från de kanadensiska skogsbränderna nått de senaste dygnen. Värst drabbat är staden New York, där myndigheterna under torsdagen kommer att dela ut en miljon gratis andningsskydd till personer som vistas utomhus, enligt stadens guvernör Kathy Hochul, enligt USA Today .

"Det här är en övergående situation. Det är inte covid", sade hon under en presskonferens på onsdagen. Hochul tillade att New Yorks bussar och tunnelbana är utrustade med avancerade luftreningssystem.

Föreställningar ställs in

Den dåliga luften har också satt käppar i hjulet för flera av teater- och musikalproduktionerna i New Yorks teaterdistrikt. Under onsdagskvällen ställdes föreställningarna av musikalerna "Hamilton" och "Camelot" in på Broadway, bara timmar innan ridån skulle gå upp, skriver The Guardian.