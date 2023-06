USA: Accepterar inte Kinas översitteri

Washington tänker inte gå med på Kinas "förtryck och översitteri" mot sina allierade, lät USA:s försvarsminister Lloyd Austin meddela på försvarstoppmötet i Shangri-La i Singapore på lördagen, enligt The Guardian .

Uttalandet kommer efter att USA under förra veckan hade bjudit in Kinas försvarsminister Li Shangfu till ett samtal med Austin i samband med försvarstoppmötet – och Kina därefter ställt in mötet.