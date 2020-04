Vapen säljer som smör i coronahärjat USA

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT

Vapenförsäljningen stiger dramatiskt i det coronavirusdrabbade USA. Branschen får draghjälp av att butiker som säljer vapen och ammunition förklarats samhällsviktiga av president Trumps regering.

Under mars månad ökade antalet bakgrundskontroller som görs vid vapenköp med 41 procent till 3,7 miljoner, enligt statistik från polismyndigheten FBI. Det är det högsta antalet kontroller under en enskild månad sedan det federala registret infördes 1998, skriver nyhetskanalen CNN.

Flest kontroller gjordes från delstaten Illinois, följt av Texas och Kentucky.

– Det är inte ovanligt att vapenförsäljningen tar fart med anledning av politiska eller sociala händelser, säger Cara Herman, talesperson för US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives – den myndighet genom vilken bakgrundskontrollerna sker, till CNN.

Näst högst

Hur stor försäljning ledde då bakgrundskontrollerna till? Enligt tidningen The New York Times, som sedan år 2000 sammanställt egen statistik från myndigheterna, såldes knappt 2 miljoner skjutvapen under mars. Det är den näst högsta noteringen efter januari 2013, då den demokratiske presidenten Barack Obama just valts om och masskjutningen på grundskolan Sandy Hook i Connecticut ägt rum. Då var många vapenförespråkare rädda för att lagarna skulle skärpas och den grundlagsskyddade rätten att bära skjutvapen inskränkas.

Kan hålla öppet

Flertalet bedömare har påpekat att den virusoro som råder i landet och de smittskyddsåtgärder som införts kan öka människors ängslan och få dem att vilja bunkra vapen och ammunition.

Lägg därtill att tillverkare, försäljare, importörer och distributörer av skjutvapen lagts till på den uppdaterade lista över samhällsviktig verksamhet som den federala regeringen publicerade härom dagen. Det innebär att vapenbutiker – liksom apotek och mataffärer – kan hålla fortsatt öppet när övriga delar av samhället stängs ner.