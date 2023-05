Hot om vild strejk – risk för trafikkaos

Lokförare inom pendeltågstrafiken i Stockholm planerar att gå ut i en vild strejk – en olovlig strejk organiserad av enskilda medarbetare – under tre dagar med start klockan 03 natten till måndagen.

Väldigt ovanlig

Beslutet om den vilda strejken fattades på fredagskvällen under ett möte med över 150 lokförare, enligt uppgifter på den sajt som organiserar strejken.

– Men informationen kommer att komma väldigt sent eftersom man inte riktigt vet vad som ska hända, säger Andreas Strömberg.

Vd mejlar om skadestånd

I ett mejl till de anställda under lördagen skriver MTR:s vd Joakim Sundh, enligt strejksajten, att de riskerar att få betala skadestånd om de deltar i en vild strejk utan att ha förankrat strejken hos sitt fackförbund.

MTR försöker under söndagen få en överblick kring om strejken blir av, och i så fall i vilken omfattning. Detta för att skapa trafiklösningar för resenärerna.

– Det är en stor skillnad om du måste ställa in saker operativt, då kan du behöva ställa in tre tåg på rad. Om du har en framförhållning kan du planera så att du kanske behöver ställa in vartannat tåg i stället, vilket skapar mindre frustration för resenärerna som ska resa, säger Niklas Ekström.