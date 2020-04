Wall Street ner efter oljeraset

Foto: Mary Altaffer/AP/TT

New York-börsen inleder handelsveckan med en nedgång. Dow Jones industriindex tappade 2,4 procent, S&P 500 stängde på minus 1,8 procent och Nasdaqs kompositindex föll en procent.

Under måndagen rasade priset på den amerikanske WTI-oljan med över 99 procent, vilket fått analytiker att oroa sig för att konkurser och arbetslöshet är att vänta inom den amerikanska oljesektorn. Oljejättar som Exxon Mobil och Chevron tillhörde därmed de stora förlorarna.

Oljeservicebolaget Halliburton gick mot strömmen och stängde på plus efter att under dagen ha presenterat sin kvartalsrapport. Bolaget gjorde under årets första kvartal en nettoförlust på drygt en miljard dollar, men presenterade samtidigt ett stort sparpaket.

Även e-handelsgiganten Amazons kurs ökade, med 0,8 procent. Streamingjätten Netflix tjänar också på coronapandemin och ska på tisdagen släppa sin kvartalsrapport. Bolagets aktiekurs steg med 3,4 procent.