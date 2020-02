Warren: Polarpriset ett viktigt erkännande

Fakta

Född 1956.

Har belönats med en Grammy, en Emmy, en Golden Globe – och nominerats till elva Oscar i kategorin bästa originalsång.

Har haft nio förstaplaceringar på Billboard Hot 100, bland annat "Because you love me" (Celine Dion), "I don't want to miss a thing" (Aerosmith), "Un-break my heart" (Toni Braxton) och "Have you ever" (Brandy).