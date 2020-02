WHO ska stoppa spridning av falsk virusfakta

Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT

Världshälsoorganisationen WHO vill förhindra att människor som söker information om coronaviruset får felaktiga uppgifter.

Organisationen samarbetar bland annat med nätjättar som Google, Tiktok och Facebook.

– Vi har arbetat med Google för att försäkra oss om att människor som söker information om coronaviruset får information från WHO som första resultat, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han säger att plattformar som Twitter, Facebook, Tencent och Tiktok också har vidtagit åtgärder för att begränsa spridningen av felaktig information.

Under helgen varnade WHO om att virusutbrottet "följts av en massiv 'infodemi'". Enligt WHO består den i ett överflöd av information, både sann och falsk, som gör det svårt att hitta trovärdiga källor och pålitliga råd.

Flera team arbetar dygnet runt för att "identifiera de mest förekommande ryktena som potentiellt kan skada allmänhetens hälsa, som falska förebyggande åtgärder och botemedel".

I förra veckan beslutade WHO att spridningen av coronaviruset utgör ett internationellt hälsonödläge.

Samtidigt som många länder har beslutat att avråda sina medborgare att resa till Kina, och vissa till och med har stängt gränserna till landet, avråder WHO till "åtgärder som i onödan ingriper med internationellt resande och handel".