Woody Allens memoarer släppta efter kritiken

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Regissören Woody Allens memoarer "Apropos of nothing" (ungefär "apropå inget") har släppts av New York-baserade förlaget Arcade Publishing. Boken har omgärdats av kritik och kontroverser, då Allen anklagats för sexuella övergrepp av adoptivdottern Dylan Farrow.

Hon stöttas av sin bror Ronan Farrow, som varit en av de drivande under metoo-rörelsen. Det mer anrika förlaget Hachette hade först tänkt ge ut Allens självbiografi, men efter att Ronan Farrow kritiserat dem offentligt drog de sig ur.

Enligt New York Times innehåller upplagan av boken ett efterord av Woody Allen, där han kritiserar det tidigare förlaget.

"Hachette läste boken, de älskade den och lovade att stå vid sitt ord även om jag är en paria i samhället. Men när allt kom till kritan omvärderade de sin position och beslöt att mod inte är den dygd den utmålats som", skriver han.